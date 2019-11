Hjorten sprang ned jagaren

Nyhende

Fjordingen for 10 år sidan:

Frode Nedreberg (16) og hunden Sara kom frå det heile med nokre blåkular då dei vart nedrende av ein hjort under jakta søndag. Det var ein kraftig femgreinar som ikkje let seg stanse av korkje folk eller dyr. Det høyrer med til historia at ingen av dei som hadde børse denne dagen såg hjort, men Frode, som gjekk jag, kan sitere Ibsens Peer Gynt fritt og såg både «bukk fra oven» og «bukk fra unden»... !