Feira ombygd Spar-butikk

Nyhende

– Vi har fått ein betre butikk både for kundane og oss tilsette. Vi har satsa på løysingar som er meir miljøvenlege og energisparande, og som presenterer varene betre og gjer dei enklare både å finne og hente ut. Til erstatning for fryseboksane med skyveluke har vi til dømes skåp med dører. Vi har og byta ut kjølediskane som har vore opne. Varene blir presentert på ein betre måte, og vi unngår at kaldlufta forsvinn ut i rommet, seier Siv Kristensen og Hilde Mjåtveit Lødemel, dagleg leiar på deling.