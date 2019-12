Kvinne sikta for grovt tjuveri

Nyhende

– Kvinna i 20-åra er heimehøyrande i eit anna europeisk land, men har vore busett i Stryn ei stund. Fredag vert ho framstilt for Bergen tingrett med krav om varetektsfengsling. I tillegg til å vere sikta for grovt tjuveri, er ho og sikta for brot på tollova og for tjuveri av post, opplyser politibetjent Eirik Krossen.