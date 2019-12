Norgescup og mønstringsrenn til junior-VM

Nyhende

Lygna skisenter sør for Gjøvik er arena for mønstringsrenna samt norgescuprenn for junior og senior i skiskyting.

Laurdag står normaldistanse på programmet, søndag er det sprint.

Aldersgruppa 18–19 år skal gå mønstringsrenn til junior-VM. I tillegg til Lygna blir det mønstringsrenn på Oppdal rett over nyttår. Der vil det bli endeleg avgjort kven som får delta i junior-VM i skiskyting. Junior-VM blir arrangert i Pokljuka i Slovenia frå 23. januar til 2. februar neste år.

Stor tropp frå indre Nordfjord

Indre Nordfjord stiller med ein stor tropp på Lygna. Forutan støtteapparat er følgjande løparar påmelde: Lasse Flo Bødal, Martin Straumsheim, Emil Hage Streitlien, Sondre Roset, Hedda Garlid Hilde, Maria Bertine Sleire Tistel, Jens-Henrik Hegg, Oskar Guddal Breivik, Bendik Vereide, Torjus Engset Woldsund, Ingrid Heggen, Gunn Kristi Tvinnereim, Martin Aaland, Magnus Midthjell Gjørven, Aksel Meland, Emilie Flo Stavik, Maren Hjelmeset Kirkeeide, Kasper Mundal, Oselie Henden, Ask Haughovd og Isak Hopland.