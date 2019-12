Spørsmål om leigesats

Nyhende

I førre formannskap kom det opp spørsmål i saka om leigeprisar i Strynehallen. I leigesatsane står det at ved tilfeldig leige av hallen, til dømes ved messer, dansegalla m.m., så skal ein ved brutto billettinntekt/inntekt over 3.000 kr betale 15 prosent av dette som leige. Under 3.000 kr er leigepris 950 kr per time. Her undra Torstein Tvinnereim (V) kva konsekvens det vil få dersom inntektene er rett over 3.000kr, og kva ein tek utgangspunkt i når desse prosentane skal reknast.

Avdelingsleiar for kultur, Ingrid Heieren, orientere om leigeprisane i formannskapet. Ho var klar på at det er på inntekter som overskyt 3.000 kr ein vil rekne – ikkje frå første krone.

– Så dersom bruttoinntekta er 3.001 kr så er det 15 prosent av den eine krona, sa Heieren, som synte til likande ordningar i andre kommunar.

Framlegg til timeprisar Strynehallen:

Rådmannen sitt forslag til leigeprisar for Strynehallen 2020 (lag frå Stryn kommune):

Halv bane treningar/kamp, under 16 år/over 16 år: 210/310 kr per time.

Heil bane treningar/kamp, under 16 år/over 16 år: 420/630 per time.

Lag utanfrå Stryn kommune:

Halv bane treningar/kamp, under 16 år/over 16 år: 420/520 per time.

Heil bane treningar/kamp, under 16 år/over 16 år: 630/730 per time.

Saka om leigeprisar skal endeleg vedtakast i kommunestyret torsdag.