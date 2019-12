Stryningar og honndøler: Om grenser vert endra, vil Fjordingen framleis vere dykkar lokalavis

Nyhende

Dette nyttårsskiftet er historisk på mange vis. For første gong på mange år skjer det omfattande endringar på Norgeskartet når vi går inn i det nye året. Også i vår region. Difor har vegentreprenørane dei siste dagane hatt full jobb med å ta ned gamle vegskilt og erstatte dei med nye. At ikkje alle nye skilt kjem opp på rett plass, og at det nye Volda-skiltet er produsert med feil kommunevåpen, er forhold som blir retta opp i etter kvart.