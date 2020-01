Fluorfri skipreparering på Hovedlandsrennet

Nyhende

For Hovedlandsrennet 27. februar – 1. mars ønskjer arrangør Østre Toten Skilag same praksis som på Bama Young Star i Holmenkollen, der arrangør står for felles preparering av ski for alle utøvarar.

– Dette er eit godt tiltak NSSF stiller seg bak. Heile 14 av 16 kretsar har ytra ønske om ein slik praksis, skriv skiskyttarforbundet i si jule- og nyttårshelsing.

Forbod for utøvarar under 16

Norges Skiskytterforbund (NSSF) har vedteke forbod mot fluorholdige glideprodukt på skia til utøvarar under 16 år. Sidan det pr. i dag ikkje finst eit effektivt måleinstrument som på ein enkelt måte kan avdekke kva ein har smurt med, er det difor svært viktig å arbeide for gode haldningar og kunnskap om skimøring, opplyser forbundet på sine nettsider.

– Eit felles smøreopplegg på eksempelvis HL og Young Star bidrar positivt til realiseringa av eit fluorfritt arrangement, der føresetnadene blir like for alle. Det er òg eit viktig holdningsskapende tiltak mot yngre utøvarar, heiter det i vedtaket frå forbundet.

Levere frå seg skia

I mars 2017 og i 2018 vart skia til alle 60 deltakarar i Bama Young Star-rennet i Holmenkollen smude sentralt, utan bruk av fluor.

– Tiltaket fekk svært gode tilbakemeldingar, og er eit handterbart tiltak som sikrar likskap i ein periode der vi ikkje har gode kontrollmetodar for å hindre juks, skriv skiskyttarorbundet i pressemeldinga frå NSSF.

På Hovedlandsrennet 2020 må alle utøvarar difor levere inn ski til arrangør for felles fluorfri preparering av ski, skia vil bli delte ut til utøvar igjen like før start. Prepareringa vil bli gjort av arrangør i samarbeid med ein representant frå kvar krets som bidreg til gjennomføringa. Alle detaljar omkring den praktiske gjennomføringa vil bli kommunisert frå arrangør når arrangementet nærmar seg.