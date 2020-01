Utsette søknad om forskottering av gang- og sykkelveg

Nyhende

Strekninga Loen-Solvik/Rake har lenge vore i fokus som svært trafikkfårleg for mjuke trafikantar, og Stryn kommune ønskjer å forskottere gang- og sykkelveg på denne strekninga. Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane sa nei til dette i sitt møte i oktober 2019, og argumenterte med at forskotteringa ikkje stetta fylkestinget sine retningslinjer for forskottering.