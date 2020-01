iPad til elevar og lærarar

Nyhende

Det er ikkje kvardagskost for elevar og lærarar å sitje på kurs og lære det same. Men akkurat slik har det vore på Hornindal skule siste dagane. Og lærar Anne Birthe Straumsheim Hofseth er ein av fleire som smiler når ho seier at elevane nok er raskare til å ta til seg kunnskapen enn lærarane.