Skogsfagleg fokus i Innvik

Nyhende

Arnt Laukland frå Skogselskapet og Kjell Åshammar frå AT Skog var innleiarar, og fokuset var tømmerkapping, innmeldingsrutinar og sortiment, kursing innan miljøsertifisering og skogprat generelt.

Det var totalt 16 frammøtte, og det vert meldt om ei triveleg stund med fagprat og skogskaffi.

Sogn og Fjordane Skogselskap er eitt av 19 regionale selskap tilslutta Det norske Skogselskap, ein ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å skape forståing for alle verdiane knytte til skogen.

Vikane Skogeigarlag er ein del av AT Skog SA, som m.a. arbeider med å tilby omsetjing av tømmer, sikre rammevilkår for næringsmessig utnytting av medlemmane sine skogeigedomar, tilby skog- og utmarkstenester, arbeide for auka bruk av skog-, tre- og utmarksprodukt og stimulere til næringsutvikling.