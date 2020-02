Nyhende

Han ha’kje fjes; i staden går han - uvitande sjøl - rondt me et tryne.

En dag sto han glyrande i tuna, - hadde råna seg vegalangs heilt ifrå Volda.

Grisen går no, øsen bak lada, - me sorglause grynt rota å greve ‘an i molda.

På stykkje han JæraJens - i vanvare en sommar - la frå seg et bryne.





Vi leita, vi søkte, men fann’kje ei sjel, so sakna et bortkome svin åva Møre,

Enn so lengje, her va mat, her va ly. Et namn måtte an ha, so eg deipte nå Hjalte.

Et høvleg val spør du meg; ka annja kan beire passe, på en heimlause yre galte?

Grise e kloke, eg kun’kje dy meg: - Hjalte, ken e best, e de Erna elle Støre?





Et grynt te svar va de einaste eg fekk, stort meir va vel knapt å vente.

Eg ymta: - me nase gjevare enn honden, du kunnje tent både tollar å purk?

Gnafle trøfla, kvilt på mjuke legje; - oppklart for herren din ken so e skurk?

Et åndlaust glåm, midt i et togg, sa klart i frå: - nei her va lite å hente.





Giseflaks må før elle seinare ende; - en kveld kom te gards en bil me bur.

Hjalte, du ska ha takk for besøk, takk for at igjen her e nyslegjen bø å sjå.

Du pløgde å grov på grise sitt vis; fann de eg mangla for å kvesse min ljå!

Støvlande i jora, eg såg det stakk opp; - slete å brunt låg de innte en mur.

Reidar Ladehaug

5. januar 2020