- Fryktar ikkje beredskapen med nye drosjereglar

Nyhende

– På sikt meiner eg at regelendringane vil bidra til eit betre tilbod for publikum. Vi kan likevel ikkje sjå bort frå at det må gjerast justeringar undervegs, og vil følgje nøye med i utviklinga av drosjemarknaden framover, seier Hareide til Nationen.

Han peikar på at regjeringa i arbeidet med forskrifta har hatt stor merksemd rundt det å gi fylkeskommunane eit verktøy for å sikre eit godt tilbod i distrikta.

– Det er difor opna for at fylkeskommunen kan gi einerett for drosjekøyring i kommunar med lågt innbyggjartal og låg innbyggjartettleik, dersom marknaden ikkje tilbyr eit tilfredsstillande drosjetilbod, seier han.

Medan ein i dag kan ringe etter drosje når som helst og alltid vite at éin sjåfør er på jobb, inneber den nye lova at ingen drosjesjåførar har plikt til å vere i beredskap på tider av døgnet då færre treng taxi, som midt på dagen eller midt på natta.

– Med denne lovendringa blir 24 timars beredskap avvikla, sa Hallgeir Torpe, nestleiar i Norges Taxiforbund Hordaland og drosjesjåfør i Hardanger til NRK sist veke.

(NPK)