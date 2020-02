Spelar i fantasyfilmen Torden

Nyhende

Fantasy- og spenningsfilmen har premiere på norske kinoar fredag 28. februar.

Stokkeland spelar rolla som Therese, mora til ein gut som døyr på mystisk vis tidleg i filmen. Mannen hennar er veldig ivrig etter å ta hemn over mordaren.

Norskamerikanaren Eric blir mistenkt for drapet, og snart viser det seg at han enorme, overnaturlege krefter som han ikkje har kontroll over. Mysteriet snur opp ned på kva vi trur og veit om verda rundt oss, heiter det i filmomtalen.

Nat Wolff og Iber Akerlie har hovudrollene i filmen.

Regissør er André Øvredal, som laga kultfilmen Trolljegeren.