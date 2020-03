– Pensjonistar, hald fast på gleda!

Nyhende

Gleda har alltid hatt stor plass i Stryn og Hornindal pensjonistlag, og det å bry seg om kvarandre, og dele ulike opplevingar og kunnskapar, som vi har hausta på vår vandring gjennom livet, så langt.

Det nye styret for pensjonistlaget fekk ein vanskeleg start med koronaviruset som slo inn over heile landet vårt og dei fleste andre land. Styret hadde store og små planer for laget vårt, som Vårfesten på Hotel Alexandra, lokaler, mat, song, musikk, forteljarar m.m. var klarerte. Ulike turar og kurs hadde vi også planer om.

Vårt håp er at det ikkje skal gå så lang tid før hotell og samfunnslivet generelt er i gang att, og då vil det dukke opp aktivitetar, festar, turar og kurs. Som styre tek vi ansvar, og bryr oss om og er glad i alle, og glad for at Stryn og Hornindal pensjonistlag har 360 medlemmer. Vi er mange, vi er ein ressurs for kvarandre og i bygdene våra.

Styret for laget vil ønske at alle får vere friske og ha ei god påske. Vi er mange som blir åleine i påska p.g.a. forboda knytt til koronaviruset. Men husk å bruke telefonen, snakk med familie og venner til glede for deg sjølv og dei du snakkar med.

Vi gler oss til å møte dåkke alle att når det er slutt på alle forboda. Dei aller beste helsingar og ønske til dåkke alle frå styret i Stryn og Hornindal pensjonistlag.

Styreleiar Johanna Nygjerd