Fann førhistoriske kokegroper i Olden

Nyhende

Melkevoll maskin har grunnarbeid på ei bustadtomt i Naustbakkane i Olden.

- Martinus Vik dreiv med avgraving av matjord då dei to kokegropene dukka opp, fortel Inge Melkevoll.

- Korleis skjønte de at dette var av arkeologisk verdi?

- Vi har vore med på arkeologiske utgravingar tidlegare og var nok ikkje i tvil om kva dette var, seier Inge Melkevoll.

Entreprenøren stoppa arbeidet og tok kontakt med Vestland fylkeskommune.

Arkeologar undersøkte

– Entreprenøren har gjort alt rett her, seier fagleiar for feltarkeologi i fylkeskommunen, Glenn Heine Orkelbog.

- Kokegroper er ein førhistorisk tilverkingsmetode for mat. Som kulturminne er dei freda etter kulturminnelova, og dei dukkar ofte opp saman med andre førhistoriske busetjingsspor som hus, åkerflater og gravminne. Det er derfor viktig å få undersøke området, og dokumentere kulturminna før arbeide kan halde fram.

Fylkeskommunen sine arkeologar drog til Olden for å undersøke funna og dokumentere dei.

Oppmodar om å melde frå



Orkelbog seier at fylkeskommunen prioriterer å følgje opp meldingar om funn under arbeid, og oppmodar alle som kjem over noko dei trur kan vere førhistorisk, om å ta kontakt.

Kokegropene i Olden er undersøkte, og entreprenøren har fått løyve til å starte opp att arbeidet.

No gjenstår det å få dateringsresultat frå undersøkingane, slik at ein kan få vite kva tid kokegropene stammar frå.

Arkeologar gjorde i 2014 vart det gjort spennande gravfunn på Skarstein i Olden, der dei mellom anna har funne både sverd, pilspissar og glasperler.

Funna skreiv seg truleg frå merovingertid, rundt 700 år e. Kr., perioden før vikingtida tok til.

Om førhistoriske funn

Du må ta kontakt med fylkeskommunen dersom du tilfeldig eller i samband med arbeid finn gjenstandar som kan vere førhistoriske.

Forhistorisk tid eller førhistorisk tid omfattar dei periodane av menneska si historie som ligg før be arte, skriftlege oppteikningar vart gjort og før ein nøyaktig kalender gjorde det mogeleg å skrive ned hendingar i riktig kronologisk rekkefølgje. Kan delast inn i epoker, t.d. steinalderen, bronsealderen og jernalderen.

Forhistorisk tid blir rekna av ulik varigheit i ulike område. I Norden varer perioden heilt fram til kristendommen vart innført rundt 1000 e.v.t. (e. Kr.)

Kjelde: SNL