Bålbrenningsforbod: Kva og kvar kan ein brenne?

Nyhende

– Bålbrenning er forbode med mindre kommunane har lokale forskrifter. Dersom ikkje kommunen har dette så må all bålbrenning søkjast om til fylkes- mannen. I desse forskriftene kan kommunen legge inn kva som kan brennast, kor tid og kvar, forklarar Vinsrygg. Han seier at kommunen ved brannsjefen vil ha melding slik at løyve til bålbrenning kan bli gitt. Ein skal også varsle alarmsentralen og gje melding om brenning. Dette kan gjerast ved å ringe alarmsentralen 110, eller ved å gå inn på nettsida alarmsentralen.com og registrere seg der.

Levere i staden for å brenne?

Vinsrygg seier at ein heller bør vurdere å levere brennbart avfall til miljøstasjonen i staden for å brenne det sjølv. Når ein leverer avfall til miljøstasjonen vil mykje av avfallet kunne bli nytta til ny energi, som til dømes treverk i fjernvarmeanlegg.

– Røyk til dømes skal ikkje forstyrre naboar som kan ha luftvegsplager eller andre helse- problem som gjer til at blant anna røyk kan vere ei utfordring. Difor er det ikkje lov å brenne bål i eller ved tettbygd strok. Vi har fått fleire meldingar frå folk om sjenerande røyk frå bål, fortel brannsjefen. Han oppmodar folk til å tenkje på gjenvinning, på kva avfall ein kan brenne, på miljø og forureining av lufta og på helse. Brot på forskrifta kan medføre straffansvar (jf. Forureiningslova § 78).

Den lokale brannforskrifta

Den lokale brannforskrifta er fastsett av kommunestyret.

§1 Føremål

Føremålet med forskrifta er å unngå ureining og helseproblem i kommunen som følgje av open brenning av avfall i småomnar. Det er også eit mål å auke utnyttinga av ressursane gjennom materialgjenvinning og energigjenvinning.

§2 Virkeområde

Denne forskrifta gjeld open brenning av avfall i småomnar innanfor kommunen sine grenser.

§3 Definisjonar

I denne forskrifta gjeld følgjande betydning:

a) Open brenning: All brenning skal skje utandørs.

b) Småomnar: Forbrenningsomnar som ikkje er tillatne av Miljødirektoratet eller Fylkesmannen eller er tillatne etter statlege forskrifter etter ureiningslova.

§4 Forbod mot open brenning og brenning av avfall i småomnar

Open brenning og brenning av avfall i småomnar er forbode, med mindre anna fylgjer av forskrifta sin §5.

§5 Unntak frå forbodet

Følgjande brenning skal likevel vere tillate:

– Open brenning på grillinnretningar, utepeisar og kaffibål.

– Brenning av avfallsvirke, med unntak av rivingsavfall og impregnert og måla trevirke.

– Brenning av jonsok- og Olsokbål.

– Ranke- og flatebrenning i landbruket i god avstand til tettbygde strok.

– Kulturarrangement med vardebrenning eller liknande.

– Brenning av tørt hageavfall i god avstand til tettbygde strok.

§6 Dispensasjon

Teknisk utval kan i særlege tilfelle gje dispensasjon frå forbodet i §4 etter søknad.

§7 Tilsyn

Kommunen vil føre tilsyn med at reglane i denne forskrifta vert følgd.

§8 Klage

Vedtak fatta i teknisk utval i medhald av denne forskrifta kan påklagast til formannskapet.

§9 Straff

Brot på denne forskrifta kan medføre straffansvar jf. ureiningslova §78.

§10 Iverksetting

Forskrifta vart vedteke av kommunestyret i møte 18. desember 2014.

– Dersom noko er uklart så ta kontakt med brannsjefen som er sakshandsamar i kommunen på dette feltet, avsluttar Vinsrygg.