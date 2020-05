Lite ny asfalt på fylkesvegar i Nordfjord

Nyhende

Vestland fylkeskommune skal frese, vegmerke og asfaltere fylkesvegar for til saman 79,3 millionar kronar.

Til asfalt vil det gå med om lag 60 millionar kroner. Det betyr at 72 kilometer fylkesveg vil få eit nytt og tryggare dekke, skriv Vestland fylkeskommune i ei pressemelding.

Meir pengar neste år

I fjor vart det asfaltert for om lag 172 millionar kronar i tidlegare Sogn og Fjordane og Hordaland fylke.

– I år har vi lite pengar til asfaltering, så samanlikna med i fjor blir det ikkje så mange fylkesvegar som får nytt dekke og asfalt, seier Åsmund Sekse, leiar for vedlikehald sør i Vestland fylkeskommune. Han seier at det ser ut til at det kjem meir midlar til dekkelegging neste år.

Lite i Nordfjord

I gamle Sogn og Fjordane fylke er det berre fv5744 Fossbakken-Navelsaker i Stad kommune som får nytt dekke i år. Der skal det asfalterast ei strekning på 9.800 meter.

Dekkearbeidet vil starte i midten av mai, opplyser fylkeskommunen.