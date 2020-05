– Trist å sjå forsøpling ved nausta

Nyhende

Det populære strandområdet ved nausta på Øyra i Stryn var nok ein gong tilgrisa med søppel sist torsdag.

Ølboksar, bos og matrestar låg strøydd utover, søppel var på veg utover fjorden og eingongsgrillen fekk kjølt seg ned langt ute i vatnet.

– Kva synest Øyra Vel om at folk forlèt området i ein slik tilstand?

– Eg synest det er trist å sjå at folk som brukar plassen ikkje ryddar opp att etter seg. Plassen ved nausta er ein samlingsplass som blir mykje brukt av både vi som bur her og andre. Både barnehagar og skuleelvar er her ofte. Om sommaren har det også blitt ein populær badeplass. Det er kjedeleg at ein ikkje har respekt for det, og vel å forsøple staden, seier Therese Svarstad, leiar i Øyra Vel, til Fjordingen.