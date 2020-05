Nyhende

Fjordingen set pris på alle dei flotte lesarbilda vi får inn for tida. No står pinsa for tur, og vi tk gjerne imot fleire bilde, på MMS til telefonnummer 40 40 21 40 eller på epost til: redaksjon@fjordingen.no

Hugs å skrive kven som er fotografen og kvar bildet er teke.

Det vankar Flaxlodd til nokre av bidraga!