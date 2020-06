– Må tilpasse seg det folk vil ha

Nyhende

I mars avslo teknisk utval ein dispensasjonssøknad frå Nordfjord Hus AS om å byggje ein vertikaldelt fleirmannsbustad på Hol som er avsett for frittliggande einebustader. Kommunedirektøren, som tilrådde avslag, ønskjer ein restriktiv praksis når det gjeld dispensasjonar i eit felt som er under utbygging. Det har og vore delte meiningar blant naboane på Hol om å gi løyve til dette.