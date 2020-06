Tomtesal til 6,6 millionar

Nyhende

Torsdag godkjente Stryn formannskap kontraktene for dei to tomtekjøpa det har vore forhandla om sidan i fjor vår. I avtalen med Kveen AS kjem det fram at kjøpet omfattar eit areal på 9.945 kvm, og prisen er sett til 2.786.000 kroner. 700.000 kroner er anleggsbidrag til den nye stikkvegen som skal byggjast frå Skarsmyrvegen og fram til tomta.