Tungevaag med DJ-sett på Hoven - med basehopp!

Nyhende

- This is craaazy I think this is the most wild location I’ve ever seen a live set in! skriv ein av tilhengjarane i ein kommentar til Martin Tungevåg, kjend som Tungevaag, sin nye video frå Hoven i Loen.

Du finn videoen her.

Martin Tungevaag er ein artist musikkprodusent og DJ frå Stadlandet, med røter i Markane.

Han har hatt stor suksess i Europa og Asia med låtar som «All For Love», «Million Lights», «Samsara» og «Play», sistnemnde med Alan Walker og K-391.

Nyleg gjennomførte han rett og slett eit DJ-set på taket av Hoven Restaurant i Loen - avslutta med eit basehopp. Rett nok var det nok ikkje DJen som utførte sjølve hoppet, der var spesialist Espen Fadnes inne i biletet, men stuntet gjer seg tydelegvis godt på videoen internasjonalt!

- Hoven er en av dei kulaste plassane vi har, ikkje berre i Nordfjord men i heile Norge, seier Martin Tungevaag til Fjordingen.

- Kvifor eit DJ-sett der oppe?

- Som det er på så mange andre arbeidsplassar og jobbar om dagen, så er det også harde tider for artistar, DJs og turistnæringa. Sidan eg er glad i å tenke litt kreativt så syntest eg Hoven vart eit bra val. Alle speleoppdraga mine i sommar har blitt avlyste, og det same gjelder for andre DJs. Så godt som alle brukar å køyre live-stream av DJ-settet sitt frå studioet, men eg tenkte det hadde vore kulare å ta mitt på toppen av Loen Skylift. Så det gjorde eg!

- Og tilbakemeldingane?

- Dei har vore mange, og det har vore mykje bra! Mange kommenterer at dei synest det er kreativt, og at vi har kjempeflott natur her i Norge!