Ballettstjerner dansar på Hoven

Når Nasjonalballetten gjestar Stryn for å danse for eldre ved Stryn Omsorgssenter, og for skuleelevar i Stryn, vert det også lagt opp til ei luftig ekstraframsyning.

Onsdag kveld dreg dansarane til værs med Loen Skylift.

Her skal dei internasjonale stjernene, som seinast i fjor gjesta Bolsjoiteatret med stor suksess, danse på taket på restauranten på Hoven.

Det vert tuleg første gongen dei internasjonale ballettstjernene har dansa forestilling over 1.000 m.o.h. og med kulisser av to meter høge brøytekantar!

På "Koronaturnéen" dansar desse solistane:

Nae Nishimura (Svanens død)

Martin Dauchez, Leyna Magbutay (Giselle)

Leyna Magbutay, Nae Nishimura, Johanne Wien Pedersen, Sofie Ruthenbeck, Astrid Lyngstad (utdtag fra Resin)

Daniela Cabrera, Yoel Carreño (Pas de deux fra Le Corsaire)

