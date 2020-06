Nyhende

På få dagar har norske turistar på tur vore svært nær å bli offer for naturkreftene. Først ute var turistane som sette opp telt i Gudvangen i Aurland kommune. Ein kjentmann som kom forbi stoppa og fortalde turistane at området dei hadde sett opp telt var eit rasfarleg område, og at han sjølv aldri ville ha sett opp telt der. Ifølgje NRK fekk mannen til svar at dei skulle vere forsiktige.