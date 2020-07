- Fleire med luftvegssymptom - grunn til bekymring

Den auken ein no ser i førekomsten av luftvegsvirus i Stryn, er eit teikn på at vi no treffer fleire, og at vi har mindre avstand til kvarandre enn vi hadde i vår.

Rhinovirus er den vanlegaste årsaka til forkjøling hos oss nordmenn. Og det smittar på same måte som koronavirus. Den første tida etter nedstenginga, då smittevernråda vart innførte, gjekk også talet på forkjølingar sterkt ned.

- Førekomsten av rhinovirus gjekk ned på eit nivå vi ikkje har sett tidlegare då Norge vart stengt ned, men er no tilbake på normalt nivå her i landet. Når vi veit at koronaviruset smittar på same måte som rhinoviruset, er det grunn til bekymring, seier Solbakken, som er kommuneoverlege og smittevernlege i Stryn.

Det er naturleg å vente at fleire skal få dette rhinoviruset, altså vanleg forkjøling, i samband med gjenåpning av landet.

- Det er på same måte forventa at vi må leve med koronaviruset i lang tid framover, og at ein kan sjå noko aukande smitte i samband med gjenåpning av landet. Gjenåpninga av landet er viktig for oss stryningar, seier Solbakken.

- Men for at samfunnet skal verte opna i eit tempo vi ønsker vidare, er det heilt avgjerande for oss alle at smittespreiinga er handterbar. Dette gjeld uansett om ein er i risikogruppene ved koronasmitte, eller om ein er ein frisk tenåring.

- Det gjer oss meir sårbare, seier Solbakken.

- Det er difor viktig at vi kalibrerer kva avstand vi har til andre, held fokus på handvask og at vi held oss heime ved sjukdomskjensle.

Smittevernlegen trur ein ved desse enkle grepa kan justere seg inn igjen, og hindre at både korona og andre luftvegsvirus skal sirkulere i befolkninga.

- Det er på den måten vi skal kunne leve mest mogleg normalt framover, utan å tenke meir enn nødvendig på koronaviruset, seier han.

Solbakken ønskjer å nytte høvet til å takke for den felles dugnadsinnsatsen så langt.