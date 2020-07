Stoppa ikkje for kontroll, vart bøtelagt

Nyhende

Statens vegvesen hadde kontroll ved Kjøs bru tysdag.

To lastebilsjåførar vart melde til politiet for ikkje å ha stoppa for kontroll, og begge vil bli bøtlagde for dette.

Ein sjåfør måtte sette av lasta fordi han ikkje hadde løyve for å drive med transport. Rapport blir sendt løyvekontoret.

Ein sjåfør mangla påkravd underkøyringshinder bak på lastebilen sin. Sjåføren fekk mangellapp for dette, og må vise bilen til etterkontroll.

Ein sjåfør måtte fjerne gjenstandar i siktssona før han fekk køyre vidare.

Ein lastebileigar fekk mangellapp for tekniske manglar på køyretøyet sitt. Bilen må visast til etterkontroll.

Ein sjåfør måtte koble frå semitraileren slik at han fekk smurt svingskiva på bilen. Koblinga var knusktørr, og vil påverke styringa av vogntoget, skriv Statens vegvesen i sin kontrollrapport.

185 køyretøy var innom kontrollplassen.