Markant auke av nullutsleppsbilar

Nyhende

– Vi ser ein markant auke i talet på nullutsleppsbilar på dei nye vegane vi bygger. På E6 Kolomoen – Brumunddal, sidan 8 oktober 2019 til i dag, er over åtte prosent av personbilane som køyrer på vegen elektriske. Ser vi på prognosane framover forventar vi at stort sett heile person- og varebiltrafikken vil vere utan klimautslepp i løpet av 20 år. Det har vore enkeltdager i juli no med over 10 prosent elektriske køyretøy på vegen. Det gjer at dei nye motorvegane blir grøne raskare og at elektrifiseringen skjer i eit tempo vi ikkje såg føre oss, seier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier.