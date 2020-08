Tidenes juli for Joker Loen:

– Varene har ikkje før kome i hyllene før det er tomt

Kjøpmann Per Willy Drageset kan sjå tilbake på tidenes juli ved Jokerbutikken i Loen. – Vi har knapt fått varene i hyllene før det er tomt, smiler han. Tidvis har han hatt varelevering fem dagar i veka, og av og til to gonger same dagen.