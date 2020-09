Nyhende

Lone Vik (22) melde overgang frå 1. divisjonsklubben Volda før årets sesong og skreiv under på ein toårskontrakt med Molde. Det er ein spent stryning som gjer seg klar til kamp mot nyopprykka Larvik, og ho fortel at ho har fått ei god mottaking i Rosenes by.