Ønskjer å ta tak i møbleringa av Per Bolstad plass

Nyhende

– No ønskjer vi å gå i bresjen for møblering av nye Per Bolstad Plass. Vi har no prøvd den nye plassen på ulike arrangement og aktivitetar igjennom sommaren og gjort nødvendige erfaringar på kva plassen eignar seg best, og kanskje minst til. Det som no er viktig er å skape eit triveleg miljø som gjer at folk vil opphalde seg og bruke plassen alle dei «andre» dagane det ikkje er små og store arrangement, skriv dei i søknaden.