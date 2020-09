Knøtteturnering med over 40 lag

Nyhende

Spelarar i aldersgruppa 6-9 år frå klubbane Veten/Hardbagg, Hornindal, Sandane, Stryn og Breimsbygda møtes til dyst søndag.

Dette er den einaste turneringa som verrt avvikla for denne aldersgruppa i år, på grunn av korona-situasjonen. Anne Birthe Straumsheim Hofseth frå arrangøren seier dei ser det som viktig å få til arrangementet for å behalde motivasjonen hos dei unge spelarane og såleis hindre fråfall, og for fotballglede og aktivitet i ei tid der lite anna skjer.

Det blir teke mange førehandsreglar for å imøtekome smittevernkrava. Blant anna blir dagen delt i to puljar og det blir kampvertar som passar på avstandskravet, fortel Hofseth.