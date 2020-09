- Vi skal ikkje lenger lage forventingar om at bestemte prosjekt skal komme på bestemte tidspunkt langt fram i tid, men vi skal vente til vi ser kva løysingar som er dei mest ideelle

Nyhende

Ytringa kom under eit frukostseminar i regi av Samferdsledepartementet måndag. Temaet for seminaret var endringar i måten vi planlegg og prioriterer på i norsk samferdslepolitikk. Aktørar frå næringsliv og myndigheiter heldt innlegg for å belyse temaet.