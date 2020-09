Nyhende

Kutt i viktige tilbod for nokre innbyggjarar, store investeringar til glede for andre eller kraftig avgiftsauke for alle? Volda-politikarane står overfor vanskelege val når dei skal leggje årsbudsjettet for 2021. Om strynepolitikarane vil møte tilsvarande utfordringar i haust, veit vi ikkje, då Stryn ikkje har kome så langt i sin budsjettprosess.