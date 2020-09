Kva vegstrekningar er viktige for næringslivet i distriktet?

Nyhende

Planprogrammet til RTP har vore på høyring i fylket, og innkomne høyringsinnspel har gitt fire tilføringar som planprogrammet tek med seg vidare.

Den første er at RTP skal kartlegge viktige strekningar for næringslivet i Vestland.

– Når eg reiser rundt i fylket er dette noko av det eg alltid blir møtt med, kor viktig det er med infrastruktur rundt næringslivet vårt. Det er vesentleg for å sikre busetnad i fylket, seier fylkesordførar Jon Askeland på fylkeskommunen sine nettsider.