25 år sidan Stryn sine sølvgutar

– Vi var ein god gjeng med vaksne ungar på kring 20 år, som spelte fotball på plenen ved Tonning skule jamt og trutt, og var samde om at det hadde vore steikjande løje å spele skikkeleg fotball, i serie og på våre premissar, fortel Halvard Bøe.

Saman med John Os og Jan Egil Flo vitja han Sport und Spas i Radio Stryn for å mimre om tida i den sølv- og raudfarga drakta.

– Det var eit poeng då vi starta, for vi byrja med null kroner i banken, og då måtte vi finne fargar som dei andre heilt sikkert ikkje hadde. Vi hadde ikkje råd til to sett, humrar Bøe.

– Ja, med litt snille dommarar så gjekk det også mot lag i kvitt, ler Os.

Lista vart lagt lågt. Det var ein til to treningar i veka, og heilt utan drill og øvingar.

– Vi delte inn i lag og oppvarminga var frå bilen og til bana, seier Os.

Laget vart meldt inn i seriesystemet med verknad frå sesongen 1991. Jan Egil Flo vart vald som første formann. Dan Bø nestformann, Johnny Hjelle kasserar, Per Eilert Ommedal sekretær, Knud Frausing og John Os styremedlemmar og Arve Aaning og Arvid Beinnes varamedlemmar.

– Det var omtrent startellevaren, viss han Halvard hadde vore med, seier Os.

– Over hundre innom

TonKam starta i 6. divisjon, avdeling B, saman med Olden, Loen, Oppstryn, Brodd, Ålfoten, Stadlandet og Bryggja. Kjernen i laget var 10-15 personar, men talet på spelarar som var innom, på kortare eller lenger opphald, kan mangedoblast.

– Eg trur at viss ein summerte opp dommarkorta gjennom tida så hadde ein passert hundre namn. Alle som tykte det var kjekt utan å yte for mykje for å spele ein kamp var innom oss, seier Bøe. Trass mange spelarar i systemet var det sjeldan den store knivinga om plassane. I alle fall ikkje på bortekampane.

– Det var ein del søndagskampar. Vi møttes på Esso, og trudde vi skulle vere 15 mann. Men det var ikkje alle som var komne heim att klokka 11 søndagsmorgonen, ler Bøe.

– Det var litt betre på heimekampane, skyt Os inn.

– Eitt slag på ballen

Noko særleg spelestil var det heller ikkje å snakke om i følgje Bøe.

– No spelte eg midtstoppar og det var ganske enkel filosofi. Det var eitt slag på ballen i forsvar, og så var det raskt ut for å få dei andre i off-side. Kva dei gjorde lenger framme veit eg ikkje. Det var ein kamp mellom meg og Jan Egil. Eg ville ha folk bak for å forsvare og han ville ha folk i angrep.

– I moderne fotball må sidebackane hjelpe til framover, men Halvard nekta å sleppe dei fram om midtbana, seier Jan Egil Flo.

Han minnest tida med TonKam som svært artig.

– Det var fantastisk moro. Seriøsiteten var ikkje så veldig stor men på slutten var vi no byrja å bli eit fotballag, for å seie det sånn. Då hadde vi resultat og kunne rykka opp viss vi hadde villa. Det var ein periode det omtrent var like mykje folk på Stryn stadion og såg på TonKam, som A-laget til Stryn, for det var meir underhaldning å sjå på oss, fortel Flo.

– Det må seiast at når vi først spelte kamp så gjekk vi for å vinne. Då var det ikkje tull og tøys, seier Os.

Briller som dogga

Flo har mange historier frå tida med TonKam.

– Dan Bø er ein av få i fotballhistoria som er omskulert frå høgre back til venstre ving. Når det regna så dogga brillene hans. Han lagde sjølvmål ein gong og vi lurte på «Kva er det som skjer, Dan»? «Brillene doggar sånn at eg ser ikkje ballen, var svaret. – Då fekk han spele framme, humrar Jan Egil Flo. Han dreg også fram opprykkskampen mot Bryggja. For TonKam ville det halde med uavgjort.

– Men vi hadde uttrykt at vi ikkje ville rykke opp, medan dei ville absolutt rykke opp. Då måtte dei slå oss. Det var ein kamp med blod, og det var Tore Opheim ut på bore med knust kne. I den kampen hugsar eg vi kriga oss til 3-3, og dei var så sinte og sure. Men på veg ut av bana sa vi til dei at vi kjem ikkje til ta opprykksplassen så dokke vil rykke opp likevel. Og då vart det full jubel.

Flo har også eit fotballreferat i Fjording friskt i minne.

– John Os var sentral midtbane, og til fleire år vi spelte til meir sentral vart han. Han var sjeldan ut av midtsirkelen. Der skulle han stå og delegere ballar. Men han var jo rask og gjennombrotshissig når han først kom i gang. Vi spelte på stadion og Harald Vartdal dekka kampen. Så fekk John eit gjennomspel, der han starta bak midtstreken. Og det gjorde han, for det såg eg. Han var 10-15 meter føre resten og åleine mot mål, og så bles dommaren for off-side. Og John vart tutande galen. «Kva er det du driv med dommar»? Då berre skreik eg til han: «Slapp av Osen, det er ikkje noko å krangle på, du hadde ikkje scora likevel». Då braut dei hundre tilskodarane ut i latter, minnest Flo. Hendinga kom med i referatet og dette fekk heidersplass på Tonningsstova, som var stamplass og sponsor for TonKam.

Høgdepunkt

Av høgdepunkt blir Firda-cup kampen mot Vikane trekt fram. Trass divisjonsskilnaden klarte dei 1-2, og då var Flo svært nærme utlikning i sluttminuttane.

– Men då redda Johnny Bolset med å setje seg på ballen, minnest Flo.

Også Alexandra-cupen blir dregen fram. Der tok laget sin einaste pokal. Flo hugsar at han sjølv var forhindra frå delta i første del av semifinalen, sidan han dreiv butikk i Stryn og måtte vente til stengetid. Men han fekk med dei siste tre minuttane mot Hardbagg, og det heldt akkurat.

– Eg gjekk inn på midtbana og stilte meg der eg brukte å stå og venta på ballen. Så fekk vi eit framspel og på første tøtsjen eg hadde på ballen, då scora eg 1-0 og vi gjekk til finale mot Loen, som vi også vann. Eg hugsar Torstein Tvinnereim sa «Du kunne haldt deg heime»!

Draktene låg att i garderoben

Etter fem sesongar var TonKam-epoken slutt.

– Den offisielle versjonen er at draktene var for små, seier Os.

– På dei fleste lag er det kamp om drakt 9, 7 og 10. På TonKam var det kamp om drakt nummer seks, for den var storleik XL, ler Bøe.

Siste kamp var mot Breim borte. Ein kamp dei vann 2-1.

– Då var John utsliten som leiar. Han hadde gjort ein kjempejobb, men var dritlei å passe på oss. Han var alltid sist ut av garderoben, og det var vel litt difor han enda opp med draktvasken også. Då vi forlet garderoben på Breim låg draktene att. Garderobeansvarleg på Breim kom springande etter bussen med dei, fortel Bøe.

Om det er plass for eit lag som TonKam i dag er karane usikre på. Men ein ting veit dei, at utan kameratlaget hadde alternativet vore ingen fotball.

– Hadde ikkje TonKam eksistert så er det ikkje mange av oss som hadde spelt på andre lag. Sånn sett var vi noko heilt anna og vi stal ikkje spelarar frå dei andre. Det var meir humor og glede, det kollegiale og det sosiale rundt det, seier Flo.