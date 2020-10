Nyhende

Ein hageeigar i Hornindal krev 270.833 kroner i erstatning frå Volda kommune for verdireduksjon etter elveforbygginga av Vikaelva. Volda kommune avslo i sommar hageeigaren sitt krav om erstatning. No har advokatfullmektig Hilde Avløs Grande sendt skarpt brev til kommunen der ho varslar søksmål dersom kommunen ikkje betaler erstatning pluss sakskostnader for advokatbistand.