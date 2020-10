Elveosen er snart tetta igjen av stein og grus

For få år sidan fiska eg frå båt her i elveosen, det er ikkje muleg no

Nyhende

Det seier Erling Gjørven og Kolbein Kaspersen. No er dei engstelege for kva elva kan gjere av skade om lausmassar ikkje vert fjerna. Både idrettsplassen og skulen ligg tett inntil elva, og berre for to år sidan låg fotballbana under vatn grunna flaum.