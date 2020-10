Fire fekk bruksforbod på Utvikfjellet

Nyhende

20 tunge køyretøy var innom kontrollplass, av desse vart 11 kontrollert nærmare. Seks lette køyretøy vart også vinka inn for kontroll.

Fire køyretøy vart ilagt bruksforbud:

-Eitt tungt køyretøy vart ilagt bruksforbud på grunn av oljelekkasje frå motor og ikkje syneig kjennemerke forover, kun tillatt køyrt til nærmaste verkstad. Samme køyretøy må også visast fram for godkjenning hos Statens vegvesen, då det var gjort godkjenningspliktige ombyggingar på køyretøyet.

-Ein førar av tungt køyretøy mangla dokumentasjon på førarrett, og måtte skaffe det til rette før vidare køyring.

- Eitt lett køyretøy, ein varebil, var overlasta, og måtte laste av varer før den kunne køyre vidare.

- Eitt lett køyretøy vart ilagt bruksforbud, og fekk kun lov å køyre til verkstad, då bileigaren hadde bygd om eksosanlegget med å fjerne lyddemparane.

- Ein førar blir meld til politiet for brot på bestemmelsane om køyre- og kviletid. Det vil også bli vurdert å politimelde transportforetaket, då transportforetaket pliktar å legge til rette for at køyre- og kviletidsbestemmelsane vert heldne.

- Fire køyretøy fekk skriftelig pålegg om å utbetre tekniske feil og manglar. Blant anna manglar ved lys, skada frontrute, manglar ved bremser på lett tilhengar (tilhengar til personbil), slitt tilhengerkobling, oljelekkasjar, kjennemerke dekka av plogfeste og manglande lyddeming i eksosanlegg, skriv Statens vegvesen i ei pressemelding.