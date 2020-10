Totalt 63 personar i karantene

Nyhende

Det opplyser kommunen på sine heimesider.

Kommunen har utført omfattande smittesporing etter fire positive smittesvar torsdag. I alt seks personar har fått påvist covid-19 og i alt er no 63 personar i Volda og Ørsta i karantene, opplyser kommunen.

Dei fire personane som har testa positivt er alle nærkontaktar til dei to personane som fekk stadfesta covid-19 tysdag 27. oktober.

Resten av prøvene frå nærkontaktar frå smittesporinga så langt har vore negative, men det vil bli gjennomført fleire testar i dag og dei komande dagane.

Kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol seier at det varierar kva symptom dei smitta har, men det er luftvegssymptom som sår hals, hoste, hovudverk og feber. Vidare seier ho at dei har blitt sjuke kort tid etter nærkontakt med smitta person.

Kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol har tidlegare gått ut med at smittekjelda har vore ukjent. Etter kartlegginga som har pågått siste dagane er det grunn til å tru at smittekjelda kjem frå Ålesund der ein person har fått påvist smitte.

Ein av dei seks smitta er tilsett ved Folkestad skule. Komande veke blir det «heimeskule» for elevane ved skulen. Fleire tilsette er sette i karantene då dei er nærkontaktar. Ingen av elevane er i karantene, og for elevane gjeld difor nasjonale råd for sosial omgang, opplyser kommunen.