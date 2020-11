Nyhende

For dei som har følgt med på lokalidretten siste åra så er nok Oskar eit namn dei fleste har bite seg merke i. Han har lenge markert seg som ein utøvar med både talent og pågangsmot. For nokre år sidan meldte han også gjennom lokalavisa at han skal kome på landslaget og han skal slå sjølvaste Johannes Thingnes Bø.