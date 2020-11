Nyhende

– Etter to år med rekordauke i kulturskulen, sette koronaen så ein stoppar for det meste denne våren. Naudsynte nedstengingar førte til stillstand og nedgong i elevtala, men kulturskulen har no hatt ein gledeleg auke og har per i dag 160 aktive elevplassar, seier rektor i Stryn kulturskule, Linda Gytri.