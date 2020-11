Nyhende

Dei store nedbørsmengdene i helga har ført til rasfare og mange stengde vegar. Sterk vind og snø stengjer dei fleste fjellovergangar i Sør-Norge.

Vervarselet for Sogn og Fjordane melder om "vest og sørvest sterk kuling utsette stader, ved Stad full storm. Lokalt kan det kome kraftige vindkast. Fra i ettermiddag vest og nordvest sterk kuling utsette stader. Store nedbørsmengder med regnbyger og snøbyger over 400-700 m. Utrygt for torden", melder Yr.no