Nyhende

Under førre formannskapsmøtet omtala Arild Iversen (KrF) insentivordninga bak Voldakortet ein formidabel suksess. Han viste til at det var partifellen Henning Holsvik som foreslo at Voldastudentane burde melde flytting til kommunen, der Voldakortet altså er gullerota.