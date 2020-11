- Eg er kjempehappy

Nyhende

Det begynte bra og det heldt seg bra for Johannes Thingnes Bø under verdscupen med 20 km skiskyting i Kontiolahti laurdag. Med eitt bomskot bak seg gjekk Johannes i mål 46 sekund føre franskmannen Fillon Maillet og det var allereie då ganske klart at tida 49.16.6 ville helde til pallplass.

Det vart ganske snart at Johannes måtte sjå seg slått av ein annan, yngre nordmann i dag, og det var Sturla Holm Lægreid. Med feilfri skyting imponerte, og overraska han alle laurdag og gjekk i mål 19,6 sekund føre Johannes.

– Det er heilt uverkelig! Rett og slett heilt utruleg, ropte NRK sine kommentatorar.

Johannes var likevel veldig godt nøgd med sesongstarten laurdag.

- Eg er letta og superhappy. Eg gjekk godt i sporet og klarer meg med ni treff på liggande og det går godt på ståande. Eg hadde håp om siger, men det er av sine eigne ein skal ha det. Eg må seie eg er imponert over Sturla, sa Johannes.

Som 27 åring har han venta på å bli slått av ein yngre lagkamerat.

- Han matcher meg i sporet og har eit treff meir, men eg starta sesongen med pallplass og kunne ikkje vore gladare, sa Johannes til kanalen.

Tarjei Bø enda på ein 11. plass og forklarte det med "ein god gamaldags sprekk"

- Litt tomheitsfølelse no. Forma er der, men totalt sett fekk eg ikkje eit bra løp i dag. Det er vanskeleg å begynne med eit bomskot, då blir det litt krampeaktig vidare, sa Tarjei som og var imponert over Lægreid.

- Dette er ein stor dag for han. Han er ein ekstremt god skyttar, sa Tarjei.