Stad kommune varslar om nedbemanning

Nyhende

«Vi skulle tru det var nok med pandemi og ny kommune med alt det inneber, men situasjonen er diverre slik at ressursane ikkje strekk til med den drifta vi har i dag. Av den grunn er det no vedteke reduserte rammer for alle sektorane, og vi har starta så vidt på plan for nedbemanning. Målet må vere at ingen skal slutte mot eige ønskje, men det er ikkje mogleg å gi dei same garantiane som politikarane gjorde då vi skulle etablere ny kommune», skriv kommunedirektør i Stad, Åslaug Krogsæter, i eit julebrev til dei nesten 1.000 tilsette i kommunen. Brevet er sitert i både VG og på NRK.