Vestland på ulykkestoppen for drukning

Nyhende

Totalt drukna 88 personar i Norge i fjor, noko som er ein auke på to tilfelle frå året før. Fleire drukna etter fall frå land og under bading.

55 prosent av ulykkene skjedde i sjø, medan resten skjedde i innsjøar og elvar, viser Drukningsstatistikken frå redningsselskapet.

– Sjølv om det har vore eit spesielt år der dei aller fleste var heime i Norge og tok sjøen og naturen meir i bruk enn nokon gong, hadde vi håpa på ein nedgang i drukningsulykker frå året før, seier Tanja Krangnes, leiar for fagområdet drukning i Redningsselskapet.

I fjor drukna fire barn mellom eitt og 14 år. Det same gjorde 72 menn og tolv kvinner.

– For at færre skal drukne framover, må det drukningsførebyggjande arbeidet bli intensivert både nasjonalt og lokalt. Det skal vi stå i spissen for, seier Krangnes.

46 av ulykkene gjaldt fall frå land, noko som er 13 fleire tilfelle enn i 2019. Fritidsbåtulykkene fall frå 26 til 20 tilfelle i fjor, medan badeulykker auka frå ni til tolv tilfelle.

Flest ulykker var det i Viken (19) og Vestland (12). Nordland og Rogaland hadde ti ulykker kvar. Oslo (2), Trøndelag (5) og Møre og Romsdal (5) hadde færrast.