Tarjei slo knock out på alle

Nyhende

Både Tarjei og bror Johannes Thingnes Bø var i tetgruppa inn til første skyting. Tarjei skaut fullt hus, medan Johannes fekk ei strafferunde. Ut frå standplass var det mykje norsk. Hofer, i tet, følgt av Lægreid, Dale og Tarjei Bø. Johannes gjekk ut 26 sekund bak teten, tok kraftig innpå i sporet og var nær ved å hente inn tetfeltet inn til andre skyting.

På andre skyting vart det på nytt fullt på Tarjei, ei ny strafferunde på Johannes. Franske Jacquelin ut i tet, Tarjei ut som nummer fem, 7 sekund bak.

Også på tredje skyting skaut Tarjei fullt, medan Johannes måtte ut i ny strafferunde. Tyske Erik Lesser gjekk ut i tet, sekundet framfor Tarjei. På denne runda sette Tarjei Bø opp stor fart, og Lesser måtte sleppe.

Inn til fjerde skyting kom Tarjei åleine. Her fekk ein bom, og det same fekk bror Johannes. Sveitsiske Benjamin Weger skaut fullt og gjekk ut i tet, følgt av Eder og Leitner, med Tarjei 8,6 bak. Bøaren gjekk seg raskt forbi Leitner og kom seg opp i rygg på dei to i tet.

I ein bakke gjekk han knallhardt til og avanserte opp i front med dei tre andre jaktande bak.

Deretter vart det ein spennande halvkilometer inn mot mål, det var ikkje trygg avstand sjølv om han hadde ei luke, og spørsmålet var om Tarjei hadde brent for mykje krut allereie.

Men stryningen hadde disponert kreftene godt, og viste både gode taktiske eigenskapar og strålande langrennsform inn mot mål og gjekk i mål i einsam majestet.

Dermed vart det bøaren sin første siger i fellesstart sidan 2013.

- Hardaste sisterunda i karriera mi! sa Tarjei til IBU i målområdet.

Johannes Thingnes Bø gjekk svært raskt i sporet og vart nummer sju med fire strafferunder.