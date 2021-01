Nyhende

Fjorårets russekull fekk ei særs spesiell russetid, der koronaen sette ein brutal stoppar for mange av dei planlagde aktivitetane. No ser det ut til at også årets russ må finne seg i ein del restriksjonar, og statsminister Erna Solberg informerte då også på regjeringa sin pressekonferanse måndag at russen måtte ta høgde for å unngå å møtast på dei store arrangementa.