Nyhende

Etter at Stryn kommune delte Jerusalema dancechallenge for nokre dagar sidan, valte Stryn kykjelege fellesråd å ta utfordringa. Resultatet har gått sin seiersgang på sosiale medier sidan fellesrådet la ut videoen fredag.

- Vi tykte det var innafor å nytte kykrjerommet til dette og responsen har vore enorm. Kjempegøy! seier kyrkjeverge Kari Synnøve Muri til Fjordingen.

Ho fortel at den gospelinspirerte songen Jerusalema og dansen var ein fin måte å markere at ein endeleg får møtast i kyrkjene igjen.

- Den sørafrikanske songen blir nytta ofte i bryllaup og handlar om glede og at Gud er ved vår side. Vi tykker at den passer dette veldig godt for det er all grunn til å vise glede i kyrkja, forklarar Muri

Med i videoen er kyrkjelydspedagog Martine Bø Solbakken, sokneprest Henny Koppen, kateket Beate Nes og kyrkjeverge Kari Synnøve Muri.

Kyrkjetenar Kyrre Johan Andersson Nornæs-Enerhaug har stått for klipp og foto.