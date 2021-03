Nyhende

– At det er fleire saker no vil eg ikkje svare ja eller nei på, men eg vil anta det. Det er faktisk slik at året med pandemi har skapt ein del inngripande problem, både personleg og i næringslivet, som ein har heimel for å lukke. Men det er eit stort og viktig tema. Vi som kommune skal vere opne, men kan ikkje la vere å lukke saker som etter lova skal vere lukka, sa kommunedirektør Hilde Lødøen, og synte til at det er personsensitive opplysningar og forretningsmessige tilhøve som ofte ligg bak når saker vert unnateke offentlegheit.